A Foggia il convegno Dal vetrino all'algoritmo: l'Intelligenza Artificiale entra nella pratica clinica in Ematologia

FOGGIA - Giovedì 14 maggio 2026, presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia, si terrà il convegno “Dal vetrino all’algoritmo: come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando la pratica clinica in ematologia”, un appuntamento scientifico quest’anno dedicato all’evoluzione delle tecnologie digitali applicate alla medicina e, in particolare, all’ematologia moderna.

Responsabile scientifico dell’evento sarà la Dott.ssa Lorella Melillo, Direttrice della Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche del Policlinico Foggia, da anni impegnata nella promozione dell’innovazione clinica e della ricerca ematologica.

L’evento è rivolto a medici, biologi, tecnici di laboratorio e infermieri e nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo sempre più centrale dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei percorsi diagnostici, terapeutici e decisionali.

Negli ultimi anni, infatti, l’IA è passata da frontiera teorica a strumento concreto della pratica clinica quotidiana, con applicazioni che spaziano dalla diagnosi morfologica alla stratificazione del rischio, dalla ricerca clinica allo sviluppo di nuovi percorsi terapeutici integrati. L’Intelligenza Artificiale non sostituisce il professionista sanitario, ma ne potenzia le capacità, offrendo supporto decisionale, velocità di analisi e strumenti predittivi in grado di migliorare precisione ed efficacia delle cure.

Il congresso intende rispondere alla crescente necessità di formare specialisti capaci di integrare correttamente questi strumenti innovativi all’interno del percorso clinico, affrontandone anche i limiti, gli aspetti etici e le implicazioni medico-legali.

Obiettivi scientifici dell’iniziativa sono:

• comprendere il ruolo dell’IA nella ricerca clinica e nei nuovi modelli predittivi;

• aggiornare le applicazioni cliniche dell’IA nelle principali patologie ematologiche;

• approfondire i modelli innovativi di supporto decisionale nelle leucemie acute mieloidi (LAM), nei linfomi, nella leucemia linfatica cronica (LLC) e nel mieloma multiplo;

• esplorare le nuove frontiere dell’immunoterapia e delle CAR-T;

• riflettere sull’impatto dell’IA nella relazione medico-paziente, nella comunicazione e nella gestione della privacy;

• applicare le conoscenze attraverso casi pratici, simulazioni e interazioni guidate.

La transizione “dal vetrino all’algoritmo” rappresenta oggi una delle evoluzioni più profonde dell’ematologia contemporanea. Il convegno offrirà ai partecipanti una visione completa e aggiornata del ruolo dell’IA, integrando prospettive cliniche, scientifiche e bioetiche, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti immediatamente trasferibili nella pratica quotidiana.

L’iniziativa si propone, inoltre, come momento di confronto multidisciplinare tra professionisti sanitari, ricercatori ed esperti del settore, in un contesto di rapido cambiamento tecnologico che sta ridefinendo il futuro della medicina.



