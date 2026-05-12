A Lecce la serata “I Consigli per la Bella Stagione”: degustazione di vini da Delicatessen

LECCE - Lunedì 18 maggio, a Lecce, la Bottega Sopraffina Delicatessen ospita l’evento “I Consigli per la Bella Stagione”, una serata dedicata alla scoperta di quattro etichette selezionate di vini pensati per il periodo estivo.

L’appuntamento è fissato a partire dalle 18 in via Zanardelli 17b, con un percorso di degustazione guidato in abbinamento alle selezioni gastronomiche del banco Delicatessen. L’iniziativa propone un’esperienza enogastronomica focalizzata su vini del territorio e su produzioni di qualità, con particolare attenzione alle varietà autoctone.

Durante la serata verranno presentate quattro etichette: La Scacchiera Negroamaro Pas Dosé, Gazza Ladra Santa Lucia Fiano, Maria Céline Tenuta Donna Donata Negroamaro e Unicoettaro Negroamaro. Una selezione che punta a valorizzare il Negroamaro e altre espressioni del panorama vitivinicolo pugliese e nazionale.

L’evento è pensato come un momento di degustazione guidata e confronto, con abbinamenti studiati per esaltare le caratteristiche dei vini proposti. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria al numero 351 476 0332, con costo fissato a 30 euro a persona.



