Ca.Co Festival 2026 a Bari: due giorni di illustrazione, fumetto, musica e cultura indipendente tra arte e controcultura

BARI - Venerdì 15 e sabato 16 maggio Bari ospita il Ca.Co Festival 2026, appuntamento dedicato al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell’animazione, con un forte focus sull’editoria indipendente contemporanea. Il festival si svolgerà in diversi spazi della città, con eventi diffusi tra mostre, proiezioni, workshop, concerti e momenti di festa.

L’edizione di quest’anno si caratterizza per un’impronta dichiaratamente “contro”, che attraversa tutto il racconto del festival: un manifesto artistico che riflette su alienazione, isolamento e nuove forme di comunità creative. Il Ca.Co Festival si presenta infatti come uno spazio di resistenza culturale, dove linguaggi visivi e sonori diventano strumenti di espressione alternativa rispetto ai circuiti mainstream.

Il cuore della manifestazione sarà l’ex Caserma Liberata, che ospiterà la mostra collettiva con artisti e collettivi internazionali come Le Dernier Cri, Kotocut, Partizan Print, Ugo Bazuko, Mathilde Vignaud ed Eleonore e Kenny, autori anche dell’identità grafica di questa edizione. Accanto alle esposizioni, il programma prevede installazioni, incontri e performance dal vivo.

La proposta artistica si estende anche al cinema e all’audiovisivo con una ricca selezione di proiezioni curate dal collettivo 2LP e ospitate al Teatro Mimì Milano. Tra i titoli in programma figurano opere d’animazione e cinema sperimentale come “Le Avventure del Principe Achmed”, “Cheatin’” e produzioni più recenti di autori internazionali.

Ampio spazio anche alla musica, con concerti e dj set distribuiti tra le due giornate e la partecipazione di artisti della scena underground come Inframen, Kanfora, Magpies, Rootworkers e Cazzurillo, che chiuderanno le serate con performance dal taglio sperimentale e performativo.

Il festival include inoltre workshop, attività per bambini, presentazioni editoriali e la tradizionale Comic Battle, competizione che negli anni ha contribuito alla crescita di diversi illustratori e fumettisti emergenti.

Il programma si apre già nei giorni precedenti con eventi diffusi in città, tra vernissage e performance musicali, confermando la natura “diffusa” del Ca.Co Festival, che coinvolge spazi culturali e sociali di Bari.

L’ingresso agli eventi principali è previsto nei luoghi indicati dal programma ufficiale, con accesso libero per molte attività. Il Ca.Co Festival si conferma così come uno degli appuntamenti più radicali e sperimentali della scena culturale indipendente, capace di intrecciare arti visive, musica e editoria in un unico grande laboratorio urbano.