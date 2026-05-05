A Lecce torna la “Notte con Delitto”: mistero e teatro interattivo alla Vineria Popolare

LECCE - Proseguono gli appuntamenti “criminali” firmati Improvvisart: mercoledì 6 maggio, alle ore 21, la Vineria Popolare ospita una nuova edizione della “Notte con Delitto”, lo spettacolo interattivo che trasforma il pubblico in protagonista.

Non si tratta di un semplice evento teatrale, ma di una vera e propria indagine dal vivo: un omicidio misterioso, una scena del crimine allestita nel locale e una squadra di “Agenti Speciali” pronti a coinvolgere i partecipanti in interrogatori, prove e analisi degli indizi.

I presenti saranno chiamati a vestire i panni degli investigatori, lavorando in squadra per raccogliere elementi utili, analizzare sospetti e arrivare a una soluzione. A guidare l’indagine, un commissario ispirato allo stile narrativo di Carlo Lucarelli, tra racconti, depistaggi e colpi di scena.

Ogni tavolo diventa così una piccola unità investigativa, con dossier, foto segnaletiche e prove da esaminare: intuito e collaborazione saranno decisivi per smascherare il colpevole.

Cena con delitto

L’esperienza è arricchita da un menu dedicato:

Fritto misto

Bruschetta con pesto di pomodoro secco, rucola, stracciatella e crudo (versione vegetariana con melanzane)

Cheesecake al caramello



