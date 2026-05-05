Operazione della DDA, il sindaco Vito Leccese: “La collaborazione tra istituzioni più forte di ogni illegalità”

BARI - “Abbiamo avuto la prova che la collaborazione tra le istituzioni è più forte di ogni illegalità”. Con queste parole il sindaco di Bari, Vito Leccese, commenta la vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia condotta da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il primo cittadino sottolinea il valore del lavoro sinergico tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine: “Il confronto costante avuto con Prefetto, Questore e i vertici delle Forze di Polizia è andato nella direzione di chiedere massima attenzione e risposte concrete per Bari”.

Un’azione che, secondo Leccese, rappresenta un segnale chiaro: “L’operazione di questa mattina dimostra che lo Stato c’è, e non indietreggia”. Ma il sindaco invita a non abbassare la guardia, evidenziando come la lotta alla criminalità non si esaurisca con i blitz repressivi: “La criminalità diventa pericolosa quando riesce a farsi riconoscere dalla comunità come un’autorità alternativa”.

Da qui il richiamo al ruolo della collettività: “Quando la città riconosce nello Stato il suo unico interlocutore, il potere dei clan svanisce”. Bari, aggiunge, “ha scelto la sua strada” e manterrà “altissima” l’attenzione nei prossimi mesi.

Nel suo intervento, il sindaco collega il tema della legalità anche ai momenti simbolici della vita cittadina, a partire dalla Festa di San Nicola: “Una festa che è di tutti e che non può essere ostaggio di nessuno”.

Infine, il ringraziamento alle autorità impegnate nell’operazione e un impegno che guarda al futuro: “Continuiamo a lavorare fianco a fianco con tutte le istituzioni e con la comunità barese per difendere, ogni giorno, la nostra libertà”, puntando su prevenzione ed educazione, soprattutto delle nuove generazioni.