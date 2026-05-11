Al Bp Lab l’alt-pop dei Redesya













La loro collaborazione affonda le radici nelle esperienze condivise a Londra, dove entrambi hanno assorbito linguaggi, sonorità e atmosfere che oggi ritornano in una forma nuova, più consapevole e profondamente personale.





Serena Ciccarone è la voce e il volto narrativo del duo. La sua scrittura, diretta e intensa, attraversa fragilità, desideri e contraddizioni con una naturalezza che diventa immediatamente riconoscibile. Gli anni trascorsi tra Italia e Regno Unito hanno affinato una sensibilità interpretativa capace di unire la cura del dettaglio cantautorale a una presenza scenica che trasforma ogni brano in un racconto emotivo, vivido e autentico.





Accanto a lei, Edoardo Silvestri dà forma all’ossatura sonora del progetto. Producer e polistrumentista, costruisce paesaggi elettronici che respirano delle notti londinesi: pulsazioni sintetiche, atmosfere immersive, linee melodiche essenziali che si intrecciano in un equilibrio raffinato. La sua ricerca timbrica, sempre in movimento, definisce un’identità musicale contemporanea, europea, immediatamente riconoscibile.





Dalla loro unione nasce un alt‑pop che non teme di essere crudo, diretto, a tratti cinematografico. I Redesya trasformano vissuti personali e immaginari urbani in un linguaggio sonoro che guarda oltre i confini, pur mantenendo un radicamento emotivo forte, capace di parlare a chi ascolta con sincerità e senza filtri.





Ad accompagnare la serata, come di consueto, ci saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, per un’esperienza multisensoriale che riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project, dove musica, food e beverage di alta qualità convivono in un’unica proposta culturale.













Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – Bari

Info: 3756855335

Inizio spettacoli: 21.00





BARI - Giovedì 14 maggio, al Bp Lab, ristorante etnico con cocktail bar a Bari, torna l’appuntamento con Dopolaboro, il format dedicato alla musica dal vivo e alle contaminazioni artistiche, durante il quale si esibirà Redesya, il progetto alt‑pop nato dall’incontro creativo tra due giovani artisti pugliesi, Serena Ciccarone ed Edoardo Silvestri.