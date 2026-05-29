Al Politeama Italia arriva “Revival – Il Musical”: una storia di rinascita tra musica, fede e ricerca di sé
Una storia di cambiamento, un viaggio interiore raccontato attraverso il linguaggio universale della musica e del teatro. Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20.30, il Politeama Italia ospiterà “Revival – Il Musical”, nuova produzione della Compagnia dal Vivo, realtà artistica pugliese che da oltre dieci anni coniuga spettacolo, spiritualità e valorizzazione dei talenti del territorio.
Lo spettacolo racconta la vicenda di Mirko, un giovane imprigionato nella routine quotidiana e in un rapporto sentimentale ormai svuotato di attenzione e autenticità. L'incontro casuale con il locale “Revival” diventa il punto di partenza di un percorso inatteso, fatto di incontri, domande e scoperte che lo porteranno a confrontarsi con se stesso e a riscoprire il significato della libertà, dell'amore e della fede.
Attraverso una narrazione che alterna momenti di leggerezza e ironia a passaggi di forte intensità emotiva, “Revival” affronta temi universali e profondamente attuali: la ricerca della propria identità, il bisogno di appartenenza, il desiderio di dare un senso autentico alla propria esistenza.
La regia è affidata a Silvia Cuccovillo, mentre musiche e testi portano la firma di Niki Caputo, protagonista anche sul palco insieme a Fabio Paradiso, Maria Grazia Trentadue, Luciana Di Lecce, Stefania Palmitessa, Enzo Matichecchia, Claudio Pinto Kovačević, Valentina Addabbo e Monica Lazzazzara.
Con “Revival – Il Musical”, il Politeama Italia prosegue il proprio percorso di valorizzazione delle produzioni originali e delle eccellenze artistiche del territorio, offrendo al pubblico uno spettacolo che unisce intrattenimento, qualità musicale e profondità narrativa.
Lo spettacolo avrà inizio alle 20:30 con apertura porte alle 20:00; la prevendita dei biglietti è già attiva presso il botteghino del Politeama Italia, in via Montello 2 (0803968048) oppure online direttamente sul sito https://politeamaitalia.com/revival-il-musical/
Tags: Bat Cultura e Spettacoli Eventi musica