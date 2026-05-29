Apricena, nuovo colpo alla gioielleria De Filippis 1887: “Chiedo l’intervento dello Stato”

APRICENA- Nuovo furto nella notte ai danni della gioielleria De Filippis 1887 ad Apricena, in provincia di Foggia. L’attività, già colpita da un ingente furto circa un anno e mezzo fa e riaperta nell’aprile 2025 dopo mesi di chiusura per i danni subiti, è stata nuovamente presa di mira da una banda di malviventi.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4 del mattino quattro persone con il volto travisato e vestite di scuro hanno divelto la porta d’ingresso blindata. Una volta all’interno hanno forzato le vetrine e portato via gioielli, diamanti e orologi, facendo poi perdere le proprie tracce.

Il titolare, il 34enne Pio De Filippis, ha lanciato un appello alle istituzioni chiedendo un intervento immediato: “Ora chiedo l’intervento dello Stato. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio dei Ministri. Non è possibile andare avanti così. Se non arriverà un supporto reale sarò costretto a chiudere”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco, che ha espresso vicinanza all’imprenditore e richiamato la necessità di una maggiore attenzione sul territorio. “Credo profondamente nelle istituzioni e nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che ringrazio per l’impegno quotidiano. Ma Apricena ha bisogno di sentire più forte la presenza dello Stato. La sicurezza di cittadini, famiglie e attività economiche non può essere una battaglia solitaria”, ha dichiarato il primo cittadino.