Arnaldi trionfa a Cagliari: battuto Hurkacz nella finale del Challenger 175

CAGLIARI - Matteo Arnaldi conquista il, superando in finale il polaccocon il punteggio di, al termine di una prestazione solida e concreta.

Nel primo set l’azzurro ha fatto la differenza soprattutto al servizio, mantenendo un ritmo alto e preciso che gli ha permesso di indirizzare subito l’incontro a suo favore. Nel secondo parziale il match è rimasto in equilibrio fino al 4-4, prima dello strappo decisivo di Arnaldi, che ha alzato il livello negli scambi da fondo campo, trovando continuità con il rovescio e accelerazioni vincenti nei momenti chiave.

Per il tennista italiano si tratta del quinto titolo Challenger in carriera, dopo le affermazioni a Francavilla a Mare nel 2022 e a Tenerife, Murcia e Heilbronn nel 2023. Un successo che conferma il suo percorso di crescita e lo mantiene in ascesa nel circuito ATP, dove attualmente occupa la posizione numero 106 del ranking mondiale.

Il cammino verso il titolo era iniziato con una semifinale dominata contro Gianluca Cadenasso, battuto 1-6 6-1 6-0, mentre Hurkacz aveva raggiunto l’atto conclusivo superando in rimonta l’argentino Roman Andrés Burruchaga per 4-6 7-6 6-3.

Dopo alcuni giorni di riposo, Arnaldi tornerà in campo per preparare gli Internazionali d’Italia, in programma al Foro Italico di Roma, dove cercherà di confermare i progressi mostrati e misurarsi con i migliori del circuito.