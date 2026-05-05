Bisceglie riparte di corsa: inclusione e solidarietà protagoniste con “Io Corro con Te”

BISCEGLIE - Bisceglie si prepara a vivere una domenica all’insegna dello sport, dell’inclusione e della solidarietà con l’11ª edizione di, la manifestazione organizzata da, in programma

L’evento si conferma tra i più partecipati del territorio, con oltre 1500 persone attese tra famiglie, giovani e cittadini di ogni età, pronti a condividere un’esperienza sportiva aperta a tutti e priva di qualsiasi dimensione agonistica.

Il ritrovo è fissato dalle ore 8.00, mentre la partenza avverrà alle 9.30 dalla zona di Conca dei Monaci. Il percorso, lungo circa 6 chilometri, si snoderà lungo il suggestivo lungomare di Levante, trasformando la città in un grande spazio di incontro, tra mare, luce e partecipazione collettiva.

Una corsa che mette al centro le persone

“Io Corro con Te” non è una gara, ma un’esperienza condivisa: nessuna classifica, nessun cronometro, solo il desiderio di correre insieme. Il messaggio dell’iniziativa è chiaro: lo sport come strumento di inclusione e relazione.

Tra i partecipanti anche atleti non vedenti e persone seguite nei percorsi di cura e riabilitazione di Universo Salute, protagonisti attivi della manifestazione. Una presenza che rafforza il valore sociale dell’evento e ne sottolinea la dimensione autenticamente inclusiva.

Il momento della memoria

La mattinata sarà arricchita da un momento ufficiale di commemorazione dedicato ad Alicia Amoruso, alla presenza dei suoi compagni di classe. Un passaggio simbolico che trasforma la corsa in un momento di raccoglimento e comunità, in cui lo sport diventa anche memoria condivisa.

Sport, energia e partecipazione

A rendere ancora più coinvolgente la giornata saranno le attività di riscaldamento pre-partenza e i momenti conclusivi curati da Fitcenter 2.0, pensati per creare un clima di festa, benessere e partecipazione aperta.

“Io Corro con Te” si conferma così molto più di un appuntamento sportivo: un’iniziativa che racconta una comunità capace di ritrovarsi attorno a valori di inclusione, solidarietà e condivisione, trasformando una corsa in un messaggio collettivo di energia e appartenenza.