Cheddira a segno in Serie A: il Lecce si affida al suo attaccante per la corsa salvezza

FRANCESCO LOIACONO - Walid Cheddira, attaccante marocchino del, ha trovato la sua prima rete in questo campionato di Serie A nella partita contro il, disputata all’“Arena Garibaldi” nella trentacinquesima giornata.

Per il centravanti si tratta di un gol importante all’interno di una stagione in cui ha collezionato 30 presenze complessive con la maglia giallorossa, confermandosi come elemento utile nelle rotazioni offensive della squadra salentina.

Il percorso di Cheddira tra club e nazionale

Nel corso della sua carriera, Cheddira ha maturato esperienze in diversi club italiani e stranieri, vestendo le maglie di Napoli, Sassuolo, Espanyol Barcellona, Frosinone, Bari, Parma, Mantova, Lecco, Arezzo, Sangiustese e Loreto. Un percorso lungo e variegato che ne ha segnato la crescita tecnica e tattica.

A livello internazionale, l’attaccante ha anche collezionato 6 presenze da titolare con la Nazionale del Marocco, confermando il proprio ruolo nel panorama calcistico africano.

Lecce verso la sfida con la Juventus

In vista del prossimo impegno di campionato, Cheddira dovrebbe partire dalla panchina nella sfida di sabato 9 maggio alle 20.45 contro la Juventus, in programma allo stadio “Via del Mare” e valida per la trentaseiesima giornata di Serie A.

Il Lecce, impegnato nella lotta per la permanenza nella massima serie, punta a ottenere punti fondamentali per la salvezza, obiettivo centrale del finale di stagione.