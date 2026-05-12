Assalto al bancomat nella notte a Trani: esplode ATM Credem in via Cavour

TRANI - Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. Nella notte una banda specializzata ha colpito nel centro di Trani prendendo di mira lo sportello ATM della filiale Credem di via Cavour.

Il colpo è avvenuto poco prima delle 3.30. Due forti boati hanno svegliato i residenti della zona: i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat provocando ingenti danni alla banca e alla facciata dell’edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi sarebbero riusciti a sradicare lo sportello automatico e a fuggire con il denaro contenuto all’interno. Per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine avrebbero disseminato chiodi a tre punte lungo alcune strade cittadine.

Come diversivo, inoltre, sarebbero state incendiate un paio di auto in un’altra zona della città.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili.