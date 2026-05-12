Turi celebra la Ciliegia Ferrovia: dal 5 al 7 giugno torna la storica sagra

TURI - Turi si prepara a vivere il “tempo delle ciliegie” con la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, in programma dal 5 al 7 giugno 2026. Tre giorni dedicati a una delle eccellenze più amate della Puglia, tra tradizione, gastronomia, spettacoli, musica e valorizzazione del territorio.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “In Piazza” con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero dell’Agricoltura, punta ancora una volta ad attirare migliaia di visitatori nel borgo barese, nel pieno della stagione della raccolta.

Protagonista assoluta sarà la Ciliegia Ferrovia, varietà simbolo della cerasicoltura pugliese, apprezzata per la polpa croccante, il gusto dolce e la consistenza compatta. La sagra rappresenta non solo un appuntamento festivo, ma anche un’importante occasione di promozione economica e commerciale per i produttori locali.

Il centro cittadino ospiterà un grande villaggio diffuso con stand espositivi, aree dedicate all’enogastronomia, mercatini artigianali, eventi culturali, mostre e visite guidate.

L’inaugurazione con Barbara Politi

L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista venerdì 5 giugno alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle autorità civili e militari. Madrina dell’evento sarà la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi.

Musica, spettacoli e intrattenimento

Ricco il programma degli eventi collaterali. Torna “Cherry On Air”, il palco curato da Radio Puglia dedicato a musica e intrattenimento, con ospiti e dj set.

Tra gli appuntamenti musicali in programma ci saranno Laradioa1000max – 883 e Max Pezzali Tribute Band, Valentino Aquilano con l’omaggio a Lucio Dalla e Celebration Discobanda.

Spazio anche alle esibizioni itineranti della Young Marching Band, della Bassa Musica di Piripicchio, degli Asurd Batukada e della Conturband.

In calendario anche due presentazioni letterarie: “Il mio piccolo segreto - Arte & Follia” di Roberta Di Maurizio e “Nullaccadenza” di Enzo Delle Monache.

Tutti gli eventi saranno gratuiti.

Arte, mostre e appuntamenti in attesa della sagra

La manifestazione ospiterà inoltre l’ottava edizione dell’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e le mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino.

Il percorso verso la sagra inizierà già dal 20 maggio con una serie di appuntamenti culturali e gastronomici dedicati alla valorizzazione della ciliegia e del territorio, tra convegni, spettacoli scolastici, installazioni luminose, eventi moda e il contest culinario “Mastercherry”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Sagra della Ciliegia Ferrovia.