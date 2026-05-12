Internazionali d’Italia, impresa di Andrea Pellegrino: Tiafoe ko e ottavi conquistati

Grande risultato per il biscegliese Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia. Il tennista pugliese ha superato nei sedicesimi di finale l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6, 6-1, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del torneo romano.

Si ferma invece il cammino di Mattia Bellucci, sconfitto 6-4, 6-3 dallo spagnolo Martin Landaluce.

Negli altri incontri del tabellone maschile, il georgiano Nikoloz Basilashvili ha battuto l’americano Brandon Nakashima per 7-6, 6-4, mentre il russo Andrey Rublev ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un doppio 6-4.

Nel torneo femminile avanzano agli ottavi Elina Svitolina, vittoriosa 6-2, 6-3 sulla ceca Nikola Bartunkova, e Mirra Andreeva, che ha superato la belga Elise Mertens per 6-3, 6-3.

Successo netto anche per la lettone Jelena Ostapenko, che ha eliminato la russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 6-1, 6-2.

Più combattuta la sfida tra le statunitensi Coco Gauff e Iva Jovic, conclusa con la vittoria della Gauff in tre set: 5-7, 7-5, 6-2.