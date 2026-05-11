AV/AC Bari–Napoli, lavori sulla tratta Napoli–Cancello: stop ai treni tra Caserta e Foggia dal 10 al 30 giugno

BARI - Proseguono gli interventi di potenziamento della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Bari–Napoli. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato una nuova fase di lavori infrastrutturali e tecnologici funzionali all’attivazione della tratta Napoli–Cancello.

Circolazione sospesa per tre settimane

Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 10 al 30 giugno nel tratto compreso tra Caserta e Foggia, con conseguenti modifiche al traffico dei treni regionali e a lunga percorrenza.

Un investimento da 1,1 miliardi e 400 addetti ai lavori

Gli interventi coinvolgeranno circa 400 tra operai e tecnici specializzati, impegnati nelle attività di realizzazione e adeguamento della nuova infrastruttura. L’investimento complessivo è stimato in circa 1,1 miliardi di euro.

La nuova tratta Napoli–Cancello

Il progetto prevede l’attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli–Cancello, lunga oltre 15 chilometri, che consentirà un migliore collegamento tra la rete AV/AC, la linea Roma–Napoli e i servizi locali.

È previsto anche l’interscambio con la stazione di Napoli Afragola, nodo strategico della rete ad alta velocità, oltre all’integrazione con la Circumvesuviana e la linea Cassino–Napoli.

Nuove fermate e potenziamento della rete

Il progetto include la realizzazione di tre nuove fermate:

Casalnuovo

Afragola Zona Commerciale

Acerra



