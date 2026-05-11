AV/AC Bari–Napoli, lavori sulla tratta Napoli–Cancello: stop ai treni tra Caserta e Foggia dal 10 al 30 giugno
BARI - Proseguono gli interventi di potenziamento della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Bari–Napoli. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato una nuova fase di lavori infrastrutturali e tecnologici funzionali all’attivazione della tratta Napoli–Cancello.
Circolazione sospesa per tre settimane
Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 10 al 30 giugno nel tratto compreso tra Caserta e Foggia, con conseguenti modifiche al traffico dei treni regionali e a lunga percorrenza.
Un investimento da 1,1 miliardi e 400 addetti ai lavori
Gli interventi coinvolgeranno circa 400 tra operai e tecnici specializzati, impegnati nelle attività di realizzazione e adeguamento della nuova infrastruttura. L’investimento complessivo è stimato in circa 1,1 miliardi di euro.
La nuova tratta Napoli–Cancello
Il progetto prevede l’attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli–Cancello, lunga oltre 15 chilometri, che consentirà un migliore collegamento tra la rete AV/AC, la linea Roma–Napoli e i servizi locali.
È previsto anche l’interscambio con la stazione di Napoli Afragola, nodo strategico della rete ad alta velocità, oltre all’integrazione con la Circumvesuviana e la linea Cassino–Napoli.
Nuove fermate e potenziamento della rete
Il progetto include la realizzazione di tre nuove fermate:
- Casalnuovo
- Afragola Zona Commerciale
- Acerra
Obiettivi: più capacità e meno tempi di percorrenza
Secondo il gestore dell’infrastruttura, con l’attivazione della nuova tratta saliranno a 55 i chilometri di linea AV/AC già operativi sulla direttrice Bari–Napoli. L’intervento punta a:
- aumentare la capacità della linea
- ridurre i tempi di percorrenza
- migliorare la regolarità del servizio
- potenziare l’accessibilità dei territori serviti
Informazioni ai viaggiatori
Le modifiche alla circolazione saranno comunicate dalle imprese ferroviarie attraverso i canali ufficiali e le piattaforme di vendita, con aggiornamenti dedicati ai servizi regionali e a lunga percorrenza.