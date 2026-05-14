Bari, 64enne colpito da malore in strada: muore dopo la caduta

BARI - Tragedia nel primo pomeriggio a Bari, in via Bavaro, dove un uomo di 64 anni è morto a seguito di un improvviso malore, verosimilmente un ictus.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto dal malore mentre si trovava in strada e si è accasciato al suolo, battendo violentemente la testa nella caduta e riportando una grave emorragia.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione e prestato assistenza sul posto per diversi minuti nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per il 64enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio, che appare riconducibile a cause naturali.