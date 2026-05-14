Fasano da record: per il sedicesimo anno consecutivo è Bandiera Blu



La consegna del vessillo a Roma consacra la città tra le mete più belle e sostenibili d’Italia. La consigliera Rosato: «Modello di accoglienza vincente».





FASANO (BR) - Il vessillo blu sventola ancora una volta sulle coste di Fasano. Questa mattina, a Roma, presso la sede del CNR, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha ufficializzato l’assegnazione della Bandiera Blu 2026.





Si tratta di un traguardo storico per il territorio comunale che, per il sedicesimo anno consecutivo, si conferma ai vertici nazionali per qualità delle acque, gestione sostenibile del litorale e servizi di accoglienza.





L'edizione 2026 segna una crescita complessiva del sistema turistico-ambientale italiano: sono infatti 257 le località rivierasche che potranno fregiarsi del prestigioso riconoscimento, con un incremento di 11 unità rispetto allo scorso anno. Il panorama nazionale vede l'ingresso di 14 nuovi comuni, a fronte di 3 mancate conferme. In questo contesto di crescente competitività e rigore dei criteri di selezione, la permanenza ininterrotta di Fasano nel club dell'eccellenza dal 2011 assume un valore ancora più significativo.





A ritirare l’ambito premio nella Capitale è stata la consigliera comunale con delega alla Valorizzazione internazionale del territorio, Manuela Rosato, che ha espresso grande soddisfazione a margine della cerimonia:





«Essere presenti oggi a Roma per questo importante appuntamento significa portare l’identità e l’impegno di un’intera comunità. Fasano non è solo mare di qualità, ma un modello di accoglienza che punta su sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle proprie eccellenze. La riconferma della Bandiera Blu per il sedicesimo anno consecutivo, senza dubbio rafforza la nostra credibilità a livello internazionale e consolida Fasano tra le mete più attrattive del sud Italia».





Il riconoscimento della FEE non certifica soltanto la purezza delle acque, ma premia un ecosistema di servizi che include la gestione dei rifiuti, la depurazione, la valorizzazione delle aree naturalistiche e l'accessibilità delle spiagge. Questo 16° sigillo consecutivo rappresenta un volano fondamentale per la stagione estiva, garantendo a residenti e turisti standard di eccellenza monitorati e certificati.





L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare gli uffici tecnici, gli operatori balneari e l’intera cittadinanza per il contributo costante nel mantenere i livelli di decoro e sostenibilità che rendono Fasano una destinazione d'eccellenza nel Mediterraneo.