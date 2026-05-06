Bari, blitz dei Carabinieri sulla SS100: tre arresti per droga

BARI - Nella serata di lunedì 27 aprile, i Carabinieri del Arma dei Carabinieri – Nucleo Radiomobile di Bari – hanno arrestato in flagranza di reato tre persone: un uomo di 53 anni e due donne di 41 e 60 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, salvo successive valutazioni giudiziarie con il contributo della difesa.

L’operazione è scaturita dal monitoraggio del traffico veicolare sulla Strada Statale 100 di Bari, quando i militari hanno notato un’autovettura procedere ad alta velocità. Dopo l’alt imposto dai Carabinieri, l’ispezione del mezzo ha evidenziato un atteggiamento nervoso degli occupanti, inducendo ad approfondire il controllo.

All’interno del veicolo è stato rinvenuto un primo quantitativo di droga: circa 1,8 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti, occultati in un vano ricavato nel cruscotto, oltre a circa 1.000 euro in contanti.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato a un secondo e più consistente sequestro: all’interno di un’abitazione sono stati trovati quasi 40 chilogrammi di hashish nascosti in una lavastoviglie e nei mobili della cucina, insieme a 12.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Rinvenuti anche una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento delle dosi.

Droga, denaro e materiale sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, mentre le due donne sono state poste agli arresti domiciliari.

Come precisato, i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere eventualmente accertata in sede processuale nel contraddittorio tra le parti.