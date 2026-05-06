Bari, due borse di ricerca per la Fondazione Veronesi: finanziati i progetti di Verna ed Esposito

Giulio Verna

BARI - Il grande sostegno della delegazione di Bari della Fondazione Umberto Veronesi alla ricerca scientifica d’eccellenza si concretizza quest’anno nel finanziamento di due borse di ricerca annuali, assegnate al dottor Giulio Verna e alla dottoressa Simona Esposito.

I fondi sono stati raccolti grazie all’impegno della delegazione barese, guidata da Irma Melini, e al contributo di aziende e realtà commerciali del territorio che hanno scelto di sostenere la ricerca scientifica a beneficio dei pazienti di oggi e di domani.

Il dottor Giulio Verna, che sarà premiato martedì 12 maggio alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano durante la cerimonia annuale della Fondazione, è impegnato presso l’AUSL IRCCS di Reggio Emilia in un progetto che studia la possibilità di utilizzare inibitori di EGLN1 per riprogrammare i macrofagi contro le cellule del tumore polmonare.

Simona Esposito

Nella stessa occasione sarà premiata anche la dottoressa Simona Esposito, attiva presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Bari, dove conduce una ricerca sul legame tra Dieta Planetaria e rischio oncologico, analizzando il ruolo dell’invecchiamento biologico come possibile mediatore.

Il sostegno ai due progetti è stato reso possibile dal lavoro della delegazione di Bari, composta da Irma Melini, Alessandra Boscaino, Amelia Maurizio, Aurelia Maria Miccolis, Gilda Binetti, Silvia Iliceto, Pisana Gambotto e Valeria D’Antona.

«Come affermava il professor Umberto Veronesi, la ricerca è un investimento sul futuro dell’umanità – ha dichiarato Irma Melini, responsabile della delegazione di Bari – ed è con questo spirito che portiamo avanti il nostro impegno, insieme a sostenitori e territorio, per promuovere la ricerca oncologica e la cultura della solidarietà scientifica».

Chi desidera mettersi in contatto con la Delegazione di Bari della Fondazione Veronesi può scrivere a: info.bari@fondazioneveronesi.it.