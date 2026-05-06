Bari, due borse di ricerca per la Fondazione Veronesi: finanziati i progetti di Verna ed Esposito
|Giulio Verna
BARI - Il grande sostegno della delegazione di Bari della Fondazione Umberto Veronesi alla ricerca scientifica d’eccellenza si concretizza quest’anno nel finanziamento di due borse di ricerca annuali, assegnate al dottor Giulio Verna e alla dottoressa Simona Esposito.
I fondi sono stati raccolti grazie all’impegno della delegazione barese, guidata da Irma Melini, e al contributo di aziende e realtà commerciali del territorio che hanno scelto di sostenere la ricerca scientifica a beneficio dei pazienti di oggi e di domani.
Il dottor Giulio Verna, che sarà premiato martedì 12 maggio alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano durante la cerimonia annuale della Fondazione, è impegnato presso l’AUSL IRCCS di Reggio Emilia in un progetto che studia la possibilità di utilizzare inibitori di EGLN1 per riprogrammare i macrofagi contro le cellule del tumore polmonare.
|Simona Esposito
Nella stessa occasione sarà premiata anche la dottoressa Simona Esposito, attiva presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Bari, dove conduce una ricerca sul legame tra Dieta Planetaria e rischio oncologico, analizzando il ruolo dell’invecchiamento biologico come possibile mediatore.
Il sostegno ai due progetti è stato reso possibile dal lavoro della delegazione di Bari, composta da Irma Melini, Alessandra Boscaino, Amelia Maurizio, Aurelia Maria Miccolis, Gilda Binetti, Silvia Iliceto, Pisana Gambotto e Valeria D’Antona.
«Come affermava il professor Umberto Veronesi, la ricerca è un investimento sul futuro dell’umanità – ha dichiarato Irma Melini, responsabile della delegazione di Bari – ed è con questo spirito che portiamo avanti il nostro impegno, insieme a sostenitori e territorio, per promuovere la ricerca oncologica e la cultura della solidarietà scientifica».
Chi desidera mettersi in contatto con la Delegazione di Bari della Fondazione Veronesi può scrivere a: info.bari@fondazioneveronesi.it.