Bari, controlli ad “Alto Impatto” tra piazza Umberto e piazza Moro: 5 arresti e 192 persone identificate

BARI - Proseguono a Bari i servizi straordinari interforze di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nelle aree di piazza Umberto e piazza Moro, disposti dal Questore Annino Gargano per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, spaccio di droga e degrado urbano nelle zone più frequentate del centro cittadino.

Le operazioni hanno visto l’impiego congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia”, del IX Reparto Mobile, dell’XI Reggimento Carabinieri e di un’unità cinofila antidroga della Polizia.

Nel corso dei controlli sono state identificate 192 persone, di cui 52 con precedenti di polizia. Cinque le persone arrestate: quattro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una per rapina aggravata di un monopattino, successivamente restituito al proprietario.

Altre cinque persone sono state denunciate in stato di libertà: quattro per violazioni della normativa sull’immigrazione e una per resistenza a pubblico ufficiale. Una persona è stata inoltre segnalata all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90.

Complessivamente sono state effettuate sei perquisizioni. Durante le attività è stato inoltre eseguito un ordine di carcerazione e sono stati emessi quattro ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri risultati irregolari.

I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree considerate più sensibili della città, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare ogni forma di illegalità.