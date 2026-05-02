Bari, controlli “Alto Impatto” in centro: due arresti e 105 persone identificate

BARI - È stato effettuato lo scorso giovedì un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nelle aree di Piazza Umberto e Piazza Moro, a Bari, con l’impiego congiunto di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza predisposto dal Questore di Bari, Annino Gargano, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo è contrastare fenomeni di illegalità diffusa, spaccio di stupefacenti e degrado urbano nelle zone più frequentate del centro cittadino.

Le attività, coordinate da un funzionario della Polizia di Stato, hanno visto la partecipazione di pattuglie delle diverse forze di polizia, di unità del IX Reparto Mobile, dell’XI Reggimento Carabinieri e di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza.

Nel corso dei controlli sono state identificate 105 persone, di cui 47 con precedenti di polizia. Due soggetti sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, uno è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di un coltello a serramanico e un altro è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

Nel corso delle verifiche è stata inoltre eseguita una misura restrittiva con un ordine di carcerazione ed emesso un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale, con accompagnamento presso un CPR.

Le forze dell’ordine fanno sapere che i servizi ad “Alto Impatto” proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree considerate più sensibili della città, nell’ambito di un rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio.