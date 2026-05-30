Bari diventa ponte tra i popoli: dal roof garden del Lord Byron College alla grande parata su Via Sparano

BARI – Bari si conferma città aperta al dialogo internazionale e alla cooperazione culturale grazie al progetto “Active Citizens”, promosso nell’ambito di Puglia Capitale Sociale 3.0. Un’iniziativa che mette al centro i giovani, l’inclusione e lo scambio tra culture diverse, trasformando il capoluogo pugliese in un laboratorio di cittadinanza europea.

Tra gli appuntamenti più significativi del programma si è svolto nel Palazzo di Città l’incontro istituzionale che ha riunito il sindaco di Bari, ospiti provenienti da Londra, Liverpool e Cambridge, dirigenti scolastici pugliesi e rappresentanti del Lord Byron College ETS, storica scuola di lingua inglese con sede in Via Sparano.

L’evento ha rappresentato il simbolo di oltre mezzo secolo di relazioni culturali, educative e linguistiche costruite dal Lord Byron College tra Bari e il Regno Unito. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo strategico della cooperazione internazionale tra le nuove generazioni e l’importanza della lingua inglese come strumento di crescita, integrazione e dialogo tra i popoli.

Il progetto “Active Citizens” ha coinvolto circa 70 partecipanti tra studenti italiani e britannici. Hanno preso parte all’iniziativa gli istituti Santarelli, Marconi-Hack e Liceo Scacchi, insieme a prestigiose realtà educative inglesi come David Game College, Cambridge Studio School ed Ealing Business Club.

Un percorso che ha unito formazione linguistica, progettazione europea, confronto interculturale e crescita personale, offrendo ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza concreta di cittadinanza internazionale.

Particolarmente significativo il riconoscimento rivolto dal sindaco Vito Leccese al Lord Byron College, indicato come una delle realtà che maggiormente hanno contribuito nel corso degli anni a consolidare i rapporti tra Bari e il Regno Unito attraverso scambi culturali, progetti educativi e collaborazioni internazionali. Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto ai dirigenti Andrew e John per il loro impegno nella costruzione di relazioni tra giovani provenienti da culture differenti.

Tra i momenti più emozionanti dell’intero programma figura l’evento organizzato il 29 maggio sul roof garden del Lord Byron College, trasformato per l’occasione in uno spazio di incontro tra lingue, tradizioni e generazioni. Musica, testimonianze e momenti di condivisione hanno accompagnato la conclusione dello scambio culturale tra studenti italiani e britannici in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Le iniziative proseguiranno il prossimo 4 giugno con una grande parata internazionale che attraverserà Via Sparano a partire dalle ore 18. Ad aprire il corteo sarà il piper scozzese Greg Mclean, esponente di una storica famiglia di suonatori di cornamusa. Insieme a studenti, scuole, figuranti e ospiti internazionali, porterà nel cuore di Bari musica, tradizioni e spirito europeo.

L’evento trasformerà il centro cittadino in un simbolico ponte tra culture e popoli, confermando il ruolo della città come luogo di incontro e dialogo internazionale.

In un periodo storico segnato da tensioni e divisioni, esperienze come “Active Citizens” dimostrano come scuola, cultura e cooperazione possano ancora rappresentare strumenti concreti per costruire relazioni, promuovere la comprensione reciproca e immaginare un futuro condiviso.