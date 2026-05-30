Grottaglie, Comunicazione innovativa e podcast: sabato 30 maggio incontro con il giornalista e professore Daniele Martini alla Biblioteca del Monticello



GROTTAGLIE (TA) - "Il Cerchio Donne e Mamme" ospiterà sabato 30 maggio 2026 alle ore 17.30, presso la Biblioteca del Monticello in via Karl Marx 8, un incontro dedicato ai nuovi sistemi di comunicazione innovativa e al valore delle relazioni nell’era digitale. - "Il Cerchio Donne e Mamme" ospiterà sabato 30 maggio 2026 alle ore 17.30, presso la Biblioteca del Monticello in via Karl Marx 8, un incontro dedicato ai nuovi sistemi di comunicazione innovativa e al valore delle relazioni nell’era digitale.





Ospite dell’evento sarà il giornalista e professore Daniele Martini, che guiderà una lezione incentrata in particolare sulla creazione di un podcast e sulle potenzialità della comunicazione innovativa e contemporanea.





Nel corso dell’incontro verrà approfondito come l’evoluzione degli strumenti digitali abbia trasformato il rapporto tra donne, mamme e figli, creando nuove forme di dialogo, vicinanza e condivisione. Social network, videochiamate e applicazioni di messaggistica permettono oggi una comunicazione immediata e continua, rafforzando i legami familiari e favorendo la nascita di reti di sostegno tra donne e madri.





Particolare attenzione sarà dedicata ai contenuti autentici, emotivi ed educativi, capaci di generare fiducia, partecipazione e senso di appartenenza all’interno delle community online. Storytelling, podcast, contenuti interattivi e spazi digitali condivisi diventano così strumenti fondamentali per promuovere ascolto, empatia e solidarietà.





In questo contesto nasce il progetto del podcast "Donne e mamme in cerchio", dedicato al tema "La bellezza della vita". L’iniziativa si propone come uno spazio di confronto e condivisione, nel quale racconti, esperienze e testimonianze femminili possano contribuire a diffondere benessere, inclusione e valorizzazione dei legami affettivi.





L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per riflettere sul ruolo della comunicazione digitale come strumento di relazione umana e crescita collettiva.