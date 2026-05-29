Terme di Castelnuovo, Barone (M5S): 'Chiederemo audizione del sindaco in Commissione Sanità. Volontà comune è quella di tutelare il polo termale'

Le terme di Castelnuovo della Daunia sono l’unico polo termale della provincia di Foggia e il solo in collina di tutta la Regione, un presidio fondamentale per l’economia del territorio. Grazie alle caratteristiche terapeutiche dell’acqua termale è possibile effettuare trattamenti di riabilitazione per problemi di tipo neurologico, ortopedico e reumatologico, per cui le terme sono una eccellenza. Ieri in Commissione IV abbiamo ascoltato il sindaco e il gestore del polo termale, che hanno chiesto di poter utilizzare in modo stabile il 30% del tetto di spesa attribuito dalla Regione anche per la riabilitazione, non solo per le cure termali. Quello che si fa già da anni, ma sulla base di progetti sperimentali. Chiarire definitivamente questa situazione è vitale per il futuro del centro stesso e per poter procedere con una programmazione a lungo termine per lo sviluppo turistico del territorio. L’attuale situazione di incertezza scoraggia infatti anche gli investimenti nella zona per quello che riguarda le strutture ricettive, con effetti negativi anche per le zone circostanti. Ieri l’assessore Di Sciascio ci ha detto che porterà in Giunta quanto emerso in commissione, noi consiglieri foggiani parallelamente ci faremo portatori di una richiesta di audizione in Commissione Sanità, già inviata anche dal sindaco, in modo da poter avere un confronto con l’assessore Pentassuglia e gli uffici e capire come poter intervenire. La volontà comune è quella di tutelare le terme e l’economia dei Monti Dauni” .