Bari, il Rotary dona un sistema “elimina code” all’oncologia del San Paolo

BARI - Lunedì 18 maggio alle ore 9:30, presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, il Rotary Club Bari Alto Terra dei Peuceti consegnerà un nuovo sistema informatico per la gestione delle attese dei pazienti, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e ridurre le code.

L’iniziativa rientra in un progetto di supporto ai servizi sanitari del territorio e punta a rendere più efficiente l’accesso alle prestazioni oncologiche, offrendo al tempo stesso maggiore comfort ai pazienti e ai loro familiari in una fase particolarmente delicata del percorso di cura.

Il sistema sarà installato e presentato direttamente nel reparto di Oncologia, in Bari, alla presenza dei vertici sanitari e istituzionali.

Autorità e partecipanti

All’evento interverranno il dott. Francesco Giuliani, direttore del reparto di Oncologia del San Paolo, il dott. Luigi Fruscio, direttore generale della ASL Bari, e il governatore del Distretto Rotary 2120 Antonio Bellisario Braia.

Saranno presenti anche il presidente del Rotary Club Bari Alto Terra dei Peuceti Marcello Palumbo, la consigliera Loredana Liso, la presidente dell’associazione “Energia Donna” Mariagrazia Ramires, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e soci del Rotary.

Obiettivo dell’iniziativa

Il progetto si inserisce nelle attività di service del Rotary a sostegno della comunità e mira a migliorare l’organizzazione dei flussi in ospedale, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando la gestione degli accessi.

Secondo i promotori, l’intervento rappresenta un gesto concreto di attenzione verso i pazienti oncologici, con particolare riferimento al miglioramento dell’esperienza complessiva all’interno della struttura ospedaliera.