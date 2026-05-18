Bari, nuovo sistema elimina-code all’Ospedale San Paolo per l’Oncologia: migliora l’accoglienza dei pazienti

BARI – Un nuovo sistema elimina-code è stato installato nel reparto di Oncologia medica dell’Ospedale San Paolo di Bari con l’obiettivo di rendere più ordinato, efficiente e accogliente l’accesso ai servizi per i pazienti oncologici.

Il dispositivo è stato donato alla ASL Bari dall’associazione Energia Donna OdV insieme al Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, nell’ambito di un progetto dedicato al miglioramento della qualità dell’accoglienza e dell’organizzazione dei percorsi di cura.

Il sistema consentirà di gestire in maniera più razionale i flussi di utenti che ogni giorno accedono al reparto per visite, terapie, controlli di follow-up e piani terapeutici, distinguendo i diversi percorsi assistenziali e riducendo disorientamento e tempi di attesa percepiti. Contestualmente sono stati installati anche tre monitor nelle sale d’attesa, uno dei quali donato dalla società Cronotime a Energia Donna OdV.

Secondo la direzione sanitaria, l’intervento si inserisce nel più ampio percorso di umanizzazione delle cure già avviato nel reparto, che nei mesi scorsi ha incluso anche la realizzazione di murales nelle aree di attesa per rendere gli ambienti più accoglienti e rassicuranti per pazienti e familiari.

“Ringraziamo le realtà coinvolte per la sensibilità dimostrata – ha dichiarato il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio – migliorare l’organizzazione e l’accoglienza significa prendersi cura della persona nella sua interezza”.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il direttore medico di presidio Alessandro Guaccero, il direttore dell’Oncologia medica Francesco Giuliani, il presidente del Rotary Club Bari Alto Marcello Palumbo, la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia e i rappresentanti delle associazioni coinvolte.