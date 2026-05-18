Taranto, continuano le Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia



Aspettando il LXV Convegno Internazionale della Magna Grecia. ”Giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico” (Taranto 24-27 settembre 2026)





TARANTO – Terzo incontro delle Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17.00, alla sede dell’ISAMG, a Palazzo Pantaleo, presso l’omonima Rampa nella Città Vecchia di Taranto, (trasmesso in diretta streaming sul profilo FB dello stesso Istituto).





Faranno da protagonisti il santuario di Zeus a Olimpia, uno dei più famosi in antico, oltre che per dare ospitalità ai Giochi, per la presenza della statua colossale dedicata al dio, considerata una delle sette meraviglie del mondo, e quindi loro, gli atleti provenienti dalla Magna Grecia che presero parte agli agoni panellenici, riportandone vittoria e meritata gloria.





Dopo l’introduzione del Presidente dell’Istituto, prof. Aldo Siciliano, seguirà l’intervento del prof. Michele Scafuro, docente di Archeologia presso l’Università di Salerno, sul tema “Il santuario di Olimpia tra culto e agonismo”.





“La conversazione” precisa Scafuro “si proporrà di ricostruire la formazione storica e religiosa del santuario di Olimpia attraverso un percorso che partirà dall’Elide protostorica e arriverà fino alla monumentalizzazione del sito in età classica. L’attenzione sarà rivolta non soltanto agli edifici più noti, ma anche agli aspetti cultuali più antichi, come gli altari di cenere, il Pelopion, le pratiche rituali e la costruzione del paesaggio sacro. Attraverso le fonti letterarie e i dati archeologici, si cercherà di mostrare come Olimpia sia stata, per secoli, un luogo di incontro tra religione, agonismo e rappresentazione politica del mondo greco. Particolare rilievo sarà dato anche al significato storico dei giochi olimpici antichi, che permettono ancora oggi di comprendere le radici culturali dello sport nel Mediterraneo antico e alcuni dei valori simbolici che, pur in forme profondamente diverse, continuano a essere associati alle Olimpiadi della nostra era”.





Concluderà l’incontro “Gli atleti della Magna Grecia ai giochi panellenici”, argomento a cura di Luigi Vecchio, professore di Storia greca dell’Ateneo salernitano, che ha tenuto a sottolineare come “il Ciclo proposto dall’Istituto Magna Grecia costituisca una rilevante novità. Obiettivo principale è quello di stabilire un dialogo con un pubblico ampio, facendo conoscere gli aspetti generali che verranno in seguito trattati in forma specialistica durante le giornate del Convegno. Le Conversazioni dell’Istituto, infatti, intendono rivolgersi ad appassionati, studenti, docenti, al composito mondo dell’associazionismo con un taglio divulgativo. Illustreremo attraverso le testimonianze di fonti letterarie e materiali la presenza degli atleti magnogreci negli agoni non solo riservati alle discipline sportive, ma anche alle gare musicali e letterarie”.





“La lusinghiera accoglienza accordata a questa nuova iniziativa dell’Istituto” ha dichiarato il prof. Siciliano “ci sprona a continuare con questo format. Intendiamo infatti corroborare il rapporto che lega la 65^ edizione del Convegno Magna Grecia all’importante evento che vede Taranto protagonista dei Giochi del Mediterraneo 2026, cui sono connesse anche le tre mostre organizzate dal MArTa (Museo Nazionale Archeologico di Taranto), dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e da quella per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, con un nuovo appuntamento delle Conversazioni che abbiamo in preparazione a giugno”.





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