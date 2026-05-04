Bari ospita “Women and the City”: 40 panel su parità di genere e città inclusiva

BARI – Dal 28 al 30 maggio la città di Bari sarà al centro del dibattito nazionale sulle politiche di genere con l’arrivo del festival “Women and the City”, per la prima volta in versione itinerante dopo le tre precedenti edizioni svoltesi a Torino.

La presentazione ufficiale si è tenuta oggi con la partecipazione della consigliera metropolitana del M5S Maria La Ghezza, che ha espresso soddisfazione per la scelta del capoluogo pugliese come nuova tappa dell’iniziativa.

La Ghezza ha sottolineato il valore dell’evento, ringraziando la Fondazione Torino Città per le Donne, ideatrice del festival, insieme alla Città Metropolitana di Bari e all’Ufficio della Consigliera di Parità, in collaborazione con il Comune di Bari e il Municipio 1.

L’edizione barese prevede circa 40 panel tematici dedicati a parità di genere, lavoro femminile, conciliazione vita-lavoro, contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere, oltre a medicina di genere e prevenzione. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alla progettazione urbana inclusiva, con l’obiettivo di costruire città “pensate con le donne e non solo per le donne”.

Secondo gli organizzatori, il festival proporrà un confronto ampio e trasversale che coinvolgerà non solo relatrici, ma anche relatori uomini, con alcuni panel interamente maschili, per favorire un dialogo condiviso sul tema dell’equità.

La consigliera ha definito l’iniziativa un’occasione importante per rafforzare il legame tra Bari e Torino e promuovere una riflessione nazionale su una società più inclusiva, sottolineando come la parità di genere rappresenti una questione di civiltà e sviluppo per l’intero Paese.