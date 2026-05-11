Bari, pistola con matricola abrasa nascosta nel parco Ecopoli: arrestato 27enne

BARI - Un 27enne è stato arrestato a Bari dopo essere stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e sette cartucce calibro 9 nascoste in una buca scavata nel parco Ecopoli, nel quartiere Japigia.

In manette è finito Michele Mastrorilli, già noto alle forze dell’ordine e in passato condannato per il corteo funebre in stile “Gomorra” organizzato nel 2023 dopo la morte di Christian Di Gioia.

La fuga e il ritrovamento dell’arma

L’operazione è stata eseguita dagli agenti della sezione volanti della Questura durante un controllo del territorio. Alla vista della polizia, Mastrorilli e un altro uomo si sarebbero dati alla fuga a piedi.

Dopo un breve inseguimento, il 27enne è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Nel corso delle verifiche sono stati trovati anche 3.825 euro in contanti e un rotolo di pellicola per alimenti.

Seguendo il tragitto percorso dai fuggitivi, i poliziotti hanno individuato una buca appena scavata nel terreno: all’interno era nascosta una pistola Makarov avvolta nella pellicola, insieme alle munizioni.

Accertamenti della scientifica

L’arma sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti della polizia scientifica per verificare eventuali collegamenti con episodi di criminalità avvenuti recentemente sul territorio.

Per il 27enne è stato disposto il trasferimento nel carcere di Bari, mentre proseguono le indagini per identificare e rintracciare il complice riuscito a fuggire.