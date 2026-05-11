Taranto sotto shock per l’omicidio di Bakari Sako: indagini in corso nel centro storico

TARANTO - Profonda commozione a Taranto per la morte di Bakari Sako, 35enne originario del Mali, ucciso all’alba di sabato in piazza Fontana, nel cuore del centro storico cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava raggiungendo il posto di lavoro nei campi di Massafra quando sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone e colpito più volte con un oggetto acuminato. Inutili i soccorsi: il suo corpo è stato ritrovato riverso sul basolato della piazza, a pochi passi dal mare.

Una vita costruita in Italia

Bakari viveva in Italia da circa dieci anni ed era conosciuto in città. In passato aveva lavorato come cameriere in un ristorante giapponese, per poi impiegarsi come bracciante agricolo. Secondo chi lo conosceva, stava cercando di tornare a lavorare nel settore della ristorazione.

In Mali lascia la madre, la moglie incinta e un figlio che nascerà senza conoscere il padre.

Le indagini

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando i residenti del quartiere per ricostruire quanto accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di un’aggressione compiuta da un gruppo di giovani, alcuni forse minorenni. Al momento non risultano fermi.

Dolore e indignazione

La vicenda ha provocato forte indignazione nel mondo associativo e politico locale. Enzo Pilò dell’associazione Babele ha parlato di un clima crescente di ostilità verso gli stranieri, denunciando una “caccia allo straniero”.

Da Bari è arrivato anche il fratello della vittima, Soulemayne, che ha rivolto un appello agli aggressori: “Avete ucciso un padre, un marito, un figlio”.

La reazione della città

Dura anche la presa di posizione delle istituzioni cittadine. Il presidente del consiglio comunale Gianni Liviano ha sottolineato che “nessun disagio può giustificare la violenza”.

Nel frattempo, in città è stata avanzata la proposta di intitolare proprio a Bakari Sako la piazza dove è stato assassinato.