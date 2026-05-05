Bari, presentazione de “Il nostro felice niente” di Rita Lopez: tre generazioni di donne tra memoria e destino

BARI - Mercoledì 6 maggio, alle ore 18, negli spazi del cafè-bistrot letterario Portineria 21, in via Cairoli 137/A a Bari, sarà presentato il nuovo romanzo di Rita Lopez, “Il nostro felice niente”, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni.

Il libro, firmato dall’archeologa e sociologa barese, costruisce una saga familiare che attraversa tre generazioni di donne — Regina, Mercede e Giovanna — intrecciando vicende private e grandi trasformazioni storiche, dal dopoguerra agli anni Novanta.

La narrazione prende avvio nel 1950, in un sottano angusto e povero, dove Regina si trasferisce con il marito Domenico. In quello spazio segnato dalla fatica e dal lavoro operaio nasce la prima generazione della famiglia, tra cui Mercede, figura sensibile e percettiva, capace di “vedere e sentire ciò che altri non vedono”. Negli anni successivi sarà Giovanna, figlia di Mercede, a rappresentare una nuova tensione: quella dell’emancipazione attraverso l’arte, ma anche del conflitto tra libertà individuale e legami familiari.

Sul fondo della vicenda scorrono eventi cruciali della storia contemporanea, dal crollo del Muro di Berlino all’arrivo della nave Vlora, fino alla lunga scia di femminicidi che attraversa il Paese.

Il romanzo si sviluppa come un affresco emotivo e generazionale, in cui amore, senso del dovere e senso di colpa diventano i nodi centrali delle vite delle protagoniste, costrette a confrontarsi con la Storia e con le proprie identità.

A moderare l’incontro sarà Lilli Arbore. Per informazioni è disponibile il numero 080/6456374.



