Bari, paura nel centro storico: una classe del “Fermi” annulla l’attività in alternanza scuola-lavoro

BARI - Clima di preoccupazione tra studenti e famiglie dopo i recenti episodi di violenza registrati nel centro storico di Bari. Una classe quarta del liceo scientifico “Enrico Fermi” ha deciso di annullare l’attività prevista a Bari Vecchia, inizialmente inserita nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

La decisione è stata comunicata agli studenti tramite un messaggio in chat: «Per motivi di sicurezza […] preferiamo non rischiare e rimanere a scuola». L’iniziativa è maturata a seguito delle preoccupazioni espresse da alcuni genitori, in particolare in relazione ai recenti episodi di sparatorie nella zona.

L’attività è stata quindi riprogrammata all’interno dell’istituto. Della scelta è stata informata anche la dirigente scolastica, Giovanna Griseta.

Tra gli studenti le reazioni sono state diverse: alcuni hanno accolto la decisione con sollievo, altri l’hanno giudicata eccessiva rispetto alla reale portata del rischio percepito.