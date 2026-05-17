Bari, turista investito da monopattino vicino a San Nicola: conducente fugge, indagini in corso

Un turista olandese è rimasto ferito dopo essere stato investito da un monopattino elettrico nel centro di Bari, nei pressi della Basilica di San Nicola, in zona Corte del Catapano. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 18.

Secondo quanto denunciato dall’avvocato Gianluca Loconsole, il malcapitato, un anziano turista, sarebbe stato colpito in pieno da un uomo alla guida del mezzo. Dopo l’impatto, il conducente non si sarebbe fermato per prestare soccorso, abbandonando la vittima e allontanandosi rapidamente dal luogo dell’incidente.

Il turista è stato successivamente soccorso e trasportato in ospedale: avrebbe riportato la frattura di una gamba.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile. Gli agenti stanno acquisendo e analizzando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Non è ancora chiaro se il monopattino fosse dotato del nuovo contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”, obbligatorio dal 16 maggio. Dal 16 luglio 2026 entrerà inoltre in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti i monopattini elettrici.