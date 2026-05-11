Bari, via Manzoni si trasforma: al via la posa delle basole storiche e nuove modifiche alla sosta

BARI - Prosegue il cantiere di riqualificazione di via Manzoni a Bari, con l’avvio della posa dellenel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Abate Gimma. L’intervento segna una delle fasi più rilevanti del progetto di rigenerazione urbana che punta a trasformare circa 750 metri di strada in un viale alberato pedonale.

Il recupero delle basole storiche

Le basole rinvenute durante gli scavi sono state catalogate e conservate per essere riposizionate nella nuova pavimentazione. Nei prossimi giorni, le pietre originali verranno collocate nel primo tratto interessato dai lavori, mentre successivamente l’intervento proseguirà verso via Calefati.

Parallelamente, proseguono anche le attività sugli altri isolati della strada, con soluzioni differenziate tra pietra lavica nuova e composizioni architettoniche ispirate alla vocazione storica del quartiere.

Nuova organizzazione della sosta in zona ZSR

Con l’avanzamento del cantiere, il Comune ha deciso di modificare la regolamentazione della Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) B per ridurre i disagi ai residenti.

A partire da giovedì 14 maggio, i possessori dei pass residenti potranno parcheggiare gratuitamente in alcune aree attualmente a pagamento per tutti. Le modifiche riguardano in particolare via Putignani, via Crisanzio e alcuni tratti di piazza Garibaldi.

Il progetto di pedonalizzazione

Il progetto complessivo prevede la trasformazione di via Manzoni in un asse urbano pedonale e verde. Alcuni isolati saranno destinati a zona 10 con nuova pavimentazione in pietra lavica, mentre altri diventeranno completamente pedonali con il riutilizzo delle basole storiche.

Sono inoltre previste aree con nuove essenze vegetali già piantumate e interventi architettonici che richiamano la tradizione storica e produttiva della strada.

Fasi del cantiere e servizi ai cittadini

Il cantiere prosegue per fasi successive, con interventi sui sottoservizi, rifacimento delle pavimentazioni e riorganizzazione degli spazi urbani. Alcuni isolati sono già stati liberati dalle recinzioni e aperti alla fruizione pedonale.

Per aggiornamenti sul progetto è attivo il portale dedicato e un servizio di assistenza telefonica del Comune, pensato per informare i cittadini sull’avanzamento dei lavori e sulle modifiche alla viabilità.