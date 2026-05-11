Oscar della Salute 2026: menzione speciale a Bari per “La Casa dei Bambini e delle Bambine”

BARI - Il Comune di Bari ha ricevuto una menzione speciale per capacità di coinvolgimento e partecipazione nell’ambito dell’Oscar della Salute 2026, il riconoscimento promosso dalla Rete Italiana Città Sane – OMS che valorizza le migliori esperienze dei Comuni italiani nella promozione della salute e del benessere delle comunità.

La menzione è stata attribuita al progetto “La Casa dei Bambini e delle Bambine”, candidato dal Comune di Bari nell’ambito della diciannovesima edizione del bando nazionale. Si tratta di un servizio educativo e sociale rivolto alle famiglie più fragili, italiane e migranti, con figli minori, attraverso un sistema integrato di interventi dedicati alla cura delle persone, alla prevenzione precoce e alla promozione della socializzazione fin dalla prima infanzia.

Il Centro polifunzionale Casa dei Bambini e delle Bambine comprende diversi spazi e servizi tra cui un Emporio della Solidarietà, una Boutique Sociale, spazi dedicati a bambini e adolescenti, un’Agorà, un laboratorio permanente di riciclo, un centro sperimentale per la genitorialità e una stanza della salute e del benessere.

La menzione riconosce in particolare la capacità del progetto di costruire partecipazione attorno a un luogo pubblico aperto, accessibile e inclusivo, capace di mettere in relazione famiglie, minori, servizi e comunità.

“Questo riconoscimento premia un modello di prossimità che mette al centro le persone, i legami sociali e il diritto di ogni bambino a crescere in una comunità accogliente e attenta ai bisogni delle famiglie” ha dichiarato Giuseppe Cascella, delegato politico Rete Città Sane del Comune di Bari.

Anche il sindaco Vito Leccese ha commentato il riconoscimento sottolineando come investire nei servizi educativi e sociali significhi investire nella qualità della vita e nel futuro della città, definendo il progetto un presidio prezioso di inclusione, prevenzione e partecipazione.