Bari, violento scontro tra moto e auto sul lungomare: tre feriti vicino alla Fiera del Levante

BARI - Grave incidente stradale nella serata di oggi sul lungomare di Bari, nei pressi dell’ingresso monumentale della Fiera del Levante.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’utilitaria si sono scontrate violentemente lungo la carreggiata. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze per prestare soccorso ai coinvolti e trasportarli in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.