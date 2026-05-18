Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi nella grotta sommersa

VAAVU, MALDIVE - Sono stati individuati nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, i corpi dei quattro italiani dispersi da giovedì scorso durante un’escursione in una grotta sommersa a circa 50 metri di profondità, nella zona di Alimathà.

Secondo quanto comunicato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Shareef, le operazioni di recupero sono in corso: due dei corpi dovrebbero essere riportati in superficie martedì 19 maggio, mentre gli altri due saranno recuperati nella giornata di mercoledì 20 maggio. Nel frattempo è previsto il rientro in Italia della salma di Gianluca Benedetti, già recuperata nelle scorse ore.

Le vittime si trovavano in immersione insieme ad altri connazionali a bordo del “Duke of York” quando sono rimaste intrappolate nella cavità sottomarina. I sub impegnati nelle operazioni di recupero appartengono al team di Dan Europe e includono tre esperti di speleosubacquea finlandesi.

Nella grotta si trovano i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. Le operazioni di soccorso erano state temporaneamente sospese a seguito del decesso di un sub delle forze maldiviane impegnato nei tentativi di recupero.

Parallelamente, è rientrato a Milano Malpensa il gruppo di circa venti italiani che aveva partecipato all’escursione insieme alle vittime.