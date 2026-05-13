L'ITET 'G. Calò' di Francavilla Fontana chiude gli incontri sugli 80 anni della Costituzione con ospite Valentina Perrone



L'evento è sul ruolo delle donne nella costruzione dell’Italia repubblicana e nella conquista dei diritti civili e sociali





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Si terrà giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18:30, presso l’atrio dell’ITET "G. Calò" di Francavilla Fontana, l’ultimo appuntamento del percorso culturale promosso dal progetto "Web Radio" dell’istituto, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e della Costituzione Italiana.





L’iniziativa, dal titolo "Senza distinzione di sesso", rappresenta il quarto e conclusivo incontro di un ciclo che nel corso dell’anno scolastico ha coinvolto studenti, docenti, professionisti, giornalisti, autori ed esperti in momenti di approfondimento dedicati alla storia italiana, alla nascita della Repubblica e ai valori fondamentali della Carta costituzionale.





La serata sarà dedicata al tema della figura femminile nella Costituzione e nel percorso democratico del nostro Paese, attraverso racconti, dialoghi e riflessioni sul ruolo delle donne nella costruzione dell’Italia repubblicana e nella conquista dei diritti civili e sociali.





Ospite dell’incontro sarà la scrittrice Valentina Perrone, che presenterà il suo libro Il nostro altrove. A dialogare con l’autrice saranno Fabiana Tundo e Maria Zizzi.





L’evento è promosso dall’istituto diretto dal Dirigente Scolastico Roberto Cennoma, che invita l’intera comunità scolastica e cittadina a partecipare a quello che si configura come un importante momento di confronto culturale e civile.





Il progetto "Web Radio", nato all’interno dell’ITET "G. Calò", rappresenta oggi una realtà consolidata e strutturata della scuola, frutto di un percorso orientato all’innovazione didattica e alla partecipazione attiva degli studenti. Negli anni, il laboratorio radiofonico si è evoluto fino alla realizzazione di uno studio dotato di strumentazioni professionali, diventando un punto di riferimento per una didattica moderna, laboratoriale e inclusiva.





Gli studenti coinvolti nel progetto sono stati guidati dall’esperto esterno di conduzione radiofonica e comunicazione, il giornalista Nico Lorusso, e dal docente tutor prof. Paolo Legrottaglie. Accanto all’organizzazione degli incontri dedicati alla Costituzione, i ragazzi hanno inoltre realizzato podcast e contenuti radiofonici dedicati ai principali articoli della Carta costituzionale, approfondendo temi legati ai diritti, all’uguaglianza, alla partecipazione democratica e all’inclusione.





Il progetto "Web Radio" dell’istituto, già protagonista di esperienze formative innovative nel panorama scolastico locale, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il linguaggio della comunicazione, della divulgazione culturale e del giornalismo radiofonico, sviluppando competenze tecniche, relazionali e civiche.





L’appuntamento del 28 maggio conclude dunque un percorso che ha voluto celebrare gli 80 anni della Costituzione non soltanto come ricorrenza storica, ma come occasione viva di educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto dei diritti e alla memoria democratica.





L’ingresso è libero. Per informazioni: 0831852147. Sito ufficiale: ITET G. Calò