Bimba di tre mesi muore per soffocamento a Ordona, indagini in corso

ORDONA - Tragedia questa mattina nella periferia di Ordona, all’interno di un insediamento rom alla periferia del centro abitato. Una bimba di tre mesi è morta dopo essere rimasta soffocata, secondo le prime informazioni, a seguito dell’ingestione di liquidi riconducibili verosimilmente al latte materno.

L’allarme è stato lanciato immediatamente alla centrale operativa del 118. I sanitari sono intervenuti sul posto, ma al loro arrivo la neonata era già priva di vita.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La Procura di Foggia potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.