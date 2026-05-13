Ritrovato senza vita Nicola Scarascia: il 52enne era scomparso da Scanzano Jonico

POLICORO - È stato ritrovato senza vita Nicola Scarascia, 52 anni, originario di Scanzano Jonico, scomparso dalla serata di venerdì scorso.

Il corpo è stato rinvenuto nel canale Fosso Valle, nei pressi della linea ferroviaria Metaponto–Sibari. Il ritrovamento ha immediatamente attivato l’intervento delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Policoro e la magistrata della Procura di Matera, Annunziata Cazzetta, per i rilievi e gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e verificare le circostanze della scomparsa.