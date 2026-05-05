Balletto del Sud: debutto in prima assoluta con “Notturno Interiore” al Teatro Apollo di Lecce

LECCE - Debutta in prima assoluta al, domenica 10 maggio alle ore 19,, nuova produzione delfirmata dal coreografo, fondatore e direttore della compagnia attiva dal 1995.

Lo spettacolo si configura come un viaggio nell’interiorità, costruito attorno alle suggestioni musicali di Fryderyk Chopin e all’immaginario visivo dell’artista polacco Zdzisław Beksiński, noto per le sue atmosfere sospese tra visione onirica e inquietudine.

Al centro della narrazione coreografica vi è la figura di Chopin, la cui biografia segnata dall’esilio e dal distacco dalla Polonia diventa metafora di una condizione esistenziale universale. La nostalgia si trasforma in impulso creativo, in grado di ridefinire l’identità e di restituire sulla scena un mondo sospeso tra memoria, desiderio e assenza.

Il rapporto tra il compositore e la scrittrice francese George Sand viene reinterpretato come un dialogo coreografico intenso, in cui intimità e conflitto convivono, diventando materia drammaturgica. Ne emerge una riflessione sul legame tra creazione artistica e relazione umana, tra bisogno di isolamento e urgenza espressiva.

Le coreografie si sviluppano sulle musiche di Notturni, Preludi, Studi e Valzer di Chopin, traducendo la struttura musicale in linguaggio corporeo. Il percorso drammaturgico prende avvio da Les Sylphides per evolvere verso una scrittura contemporanea, in cui emozioni come amore, solitudine e memoria si incarnano nel movimento scenico.

A rafforzare la dimensione visiva dello spettacolo è il dialogo con l’universo estetico di Beksiński, le cui visioni disturbanti e sospese amplificano il contrasto tra bellezza e inquietudine, cifra stilistica della produzione.

In scena i primi ballerini, i solisti e il corpo di ballo del Balletto del Sud, compagnia riconosciuta a livello nazionale e internazionale, da oltre trent’anni punto di riferimento della danza italiana con tournée in Italia e all’estero.

Informazioni e biglietteria

Biglietti disponibili su ciaotickets.com

Tel. +39 0832 453556 – info@ballettodelsud.it

Prevendita presso la sede della compagnia in via Biasco 10, Lecce, e la sera dello spettacolo al Teatro Apollo.



