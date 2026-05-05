Balletto del Sud: debutto in prima assoluta con “Notturno Interiore” al Teatro Apollo di Lecce
LECCE - Debutta in prima assoluta al Teatro Apollo di Lecce, domenica 10 maggio alle ore 19, “Notturno Interiore. Variazioni per corpi in ombra”, nuova produzione del Balletto del Sud firmata dal coreografo Fredy Franzutti, fondatore e direttore della compagnia attiva dal 1995.
Lo spettacolo si configura come un viaggio nell’interiorità, costruito attorno alle suggestioni musicali di Fryderyk Chopin e all’immaginario visivo dell’artista polacco Zdzisław Beksiński, noto per le sue atmosfere sospese tra visione onirica e inquietudine.
Al centro della narrazione coreografica vi è la figura di Chopin, la cui biografia segnata dall’esilio e dal distacco dalla Polonia diventa metafora di una condizione esistenziale universale. La nostalgia si trasforma in impulso creativo, in grado di ridefinire l’identità e di restituire sulla scena un mondo sospeso tra memoria, desiderio e assenza.
Il rapporto tra il compositore e la scrittrice francese George Sand viene reinterpretato come un dialogo coreografico intenso, in cui intimità e conflitto convivono, diventando materia drammaturgica. Ne emerge una riflessione sul legame tra creazione artistica e relazione umana, tra bisogno di isolamento e urgenza espressiva.
Le coreografie si sviluppano sulle musiche di Notturni, Preludi, Studi e Valzer di Chopin, traducendo la struttura musicale in linguaggio corporeo. Il percorso drammaturgico prende avvio da Les Sylphides per evolvere verso una scrittura contemporanea, in cui emozioni come amore, solitudine e memoria si incarnano nel movimento scenico.
A rafforzare la dimensione visiva dello spettacolo è il dialogo con l’universo estetico di Beksiński, le cui visioni disturbanti e sospese amplificano il contrasto tra bellezza e inquietudine, cifra stilistica della produzione.
In scena i primi ballerini, i solisti e il corpo di ballo del Balletto del Sud, compagnia riconosciuta a livello nazionale e internazionale, da oltre trent’anni punto di riferimento della danza italiana con tournée in Italia e all’estero.
Informazioni e biglietteria
Biglietti disponibili su ciaotickets.com
Tel. +39 0832 453556 – info@ballettodelsud.it
Prevendita presso la sede della compagnia in via Biasco 10, Lecce, e la sera dello spettacolo al Teatro Apollo.