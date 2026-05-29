Bitonto, premiati 770 studenti “ciceroni” di Cortili Aperti 2026: riconoscimento al Palazzo Sylos-Sersale

BITONTO – Sono stati premiati nella Sala degli Specchi del Comune i 770 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado protagonisti della dodicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti”, che hanno svolto il ruolo di “novelli ciceroni” durante l’apertura delle dimore storiche della città.

Gli attestati sono stati consegnati nel corso di una cerimonia che ha celebrato l’impegno degli studenti, impegnati nell’accoglienza di migliaia di visitatori e turisti nell’ambito dell’iniziativa inserita nella Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Secondo l’organizzazione, l’edizione 2026 ha registrato un forte apprezzamento da parte del pubblico, con un significativo afflusso anche da fuori regione e dall’estero. «Gli studenti sono stati encomiabili – ha dichiarato l’organizzatrice Lucia Achille – e hanno contribuito in modo decisivo al successo della manifestazione, cresciuta costantemente negli ultimi dodici anni».

Nel corso dell’evento è stata inoltre istituita la prima targa “Cortile dell’anno 2026”, assegnata a Palazzo Sylos-Sersale, riconosciuto come esempio significativo di cortile nobiliare pugliese per valore storico e integrazione nel tessuto urbano del centro antico.

«È un riconoscimento che valorizza un patrimonio architettonico unico e la partecipazione dei condomini che ne hanno reso possibile la fruizione», ha sottolineato la rappresentante ADSI Puglia Elvira Caputi Jambrenghi.

Il sindaco Francesco Paolo Ricci ha evidenziato il valore formativo dell’esperienza per i giovani coinvolti, definendo il progetto un esempio di collaborazione tra scuola e territorio. Anche l’assessore alle politiche culturali Rino Mangini ha rimarcato il ruolo degli studenti come “sentinelle della bellezza” e custodi del patrimonio cittadino.

L’iniziativa si conferma così un appuntamento centrale per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Bitonto, con un forte coinvolgimento delle nuove generazioni.