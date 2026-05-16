Bitonto riscopre Francesco Speranza: aperta la mostra sui disegni giovanili

BITONTO - A Bitonto è stata inaugurata la mostra “Francesco Speranza – Disegni inediti (1921–1924)”, un’esposizione dedicata alla fase giovanile dell’artista bitontino, visitabile fino al 21 giugno nelle antiche scuderie di Palazzo Rogadeo, riaperte al pubblico per l’occasione.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Ricerche di Storia e Arte di Bitonto e patrocinata dal Comune, con l’obiettivo di valorizzare un nucleo di 34 disegni mai esposti prima, realizzati da Francesco Speranza durante gli anni di formazione all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Le opere documentano la fase iniziale del percorso artistico del pittore, prima della maturità stilistica che lo avrebbe poi reso noto per le sue rappresentazioni della Puglia e dei suoi paesaggi. Secondo gli organizzatori, si tratta di un patrimonio di grande valore storico e didattico, che conserva anche annotazioni originali dei maestri dell’artista.

L’inaugurazione della mostra ha coinciso con la riapertura delle scuderie di Palazzo Rogadeo, recentemente restaurate e destinate a diventare nuovo spazio per eventi culturali ed esposizioni.

Nel corso della presentazione, l’assessore alle Politiche Culturali e al Turismo Rocco Mangini ha sottolineato l’importanza del progetto come occasione per restituire alla città nuovi spazi culturali, mentre il sindaco Francesco Paolo Ricci ha evidenziato il valore della collaborazione con le realtà locali impegnate nella valorizzazione del patrimonio artistico.

La mostra sarà accompagnata da una serie di incontri di approfondimento intitolati “Conosciamo l’artista”, con interventi di critici e studiosi, oltre a un evento musicale conclusivo previsto per il 21 giugno. L’esposizione sarà aperta al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, con ingresso libero e possibilità di visite su prenotazione.