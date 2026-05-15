Bitonto, torna il Corteo Storico: il 31 maggio la 40ª edizione tra rievocazioni e spettacoli

BITONTO - Si avvicina la quarantesima edizione del Corteo Storico di Bitonto, uno degli appuntamenti più attesi della primavera pugliese, già presentato ufficialmente al Senato della Repubblica.

L’evento, in programma domenica 31 maggio 2026 a Bitonto, sarà preceduto da due giornate di iniziative e spettacoli che coinvolgeranno il centro cittadino.

Le attività prenderanno il via sabato 30 maggio con l’esibizione di tamburi e banditori alle 10 nel centro storico. Nel pomeriggio, in piazza Cavour, spazio a spettacoli di acrobati, equilibristi e lanciatori di coltelli.

Il clou della manifestazione sarà domenica 31 maggio: la giornata si aprirà con il “Villaggio dei Balocchi” dedicato ai più piccoli, dalle 10 alle 13 in piazza Cavour, mentre alle 18 è previsto il tradizionale Corteo Storico, che attraverserà le principali vie della città secondo un percorso che toccherà piazze e strade del centro fino a Porta Baresana, dove si terrà lo spettacolo finale.

La rievocazione riporterà in scena dame, figuranti, sbandieratori e gruppi storici, ricreando le atmosfere del passato e valorizzando una tradizione profondamente radicata nel territorio.

Quest’anno l’evento è stato anticipato anche da una partecipazione a Roma, dove una delegazione dell’associazione “Accademia della Battaglia”, organizzatrice del corteo, ha sfilato in Piazza Navona portando i colori e i suoni della tradizione bitontina nel cuore della Capitale.