Bracciante morto carbonizzato nel Foggiano: incendio distrugge una roulotte a Poggio Imperiale

FOGGIA - Tragedia nelle campagne del Foggiano, dove un bracciante agricolo ha perso la vita nella mattinata del 12 maggio a Poggio Imperiale. L’uomo, di origine romena e residente a Torremaggiore, è stato trovato senza vita all’interno della roulotte in cui viveva, completamente distrutta da un incendio.

Il rogo è divampato in località Fucicchia. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate accidentalmente, propagandosi rapidamente fino ad avvolgere l’intero mezzo nel giro di pochi minuti.

Quando sono arrivati i soccorsi, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo è stato trovato carbonizzato all’interno della roulotte.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, impegnate a chiarire con precisione le cause dell’incendio e la dinamica della tragedia.