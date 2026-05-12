Taranto e il Battaglini, verso l'infinito e oltre



Ciro Urselli, il Numero Uno d’Italia: trionfo alle Olimpiadi di Matematica





TARANTO - 10 maggio, palazzetto dello sport a Cesenatico: spalti gremiti da una folla di insegnanti e ragazzi in età di liceo, in campo 300 sedie con ragazzi di tutta Italia: è la manifestazione finale delle Olimpiadi di Matematica. Sono passati 3 giorni da quando questi 300 ragazzi hanno fatto in 4 ore e mezza un compito molto complesso costituito da 6 dimostrazioni da inventare, su varie branche della matematica.





I correttori della commissione Olimpiadi hanno valutato e corretto con estrema attenzione i 300 compiti, per dare una graduatoria finale. Ci saranno medaglie di bronzo, argento ed oro assegnate per fasce di punteggio. I cut-off, cioè i punteggi da cui parte ogni tipo di medaglia, come sempre sono rimasti segreti, quindi la tensione e l’attesa trepidante, sono al massimo e si leggono sul volto di tutti.





I concorrenti hanno comunicato ai loro insegnanti, quanti quesiti hanno fatto e come pensano di averli fatti, ma sino all’ultimo la classifica non si riesce da intuire.





Ed ecco il gruppo dei ragazzi di Taranto, capitananti dalla prof.ssa Serafica, responsabile distrettuale del progetto, dal Prof. Urselli, docente referente del Battaglini e dalla professoressa De Leonardis Franca docente referente del Tito Livio.





I ragazzi di Taranto che hanno partecipato alla competizione come singolaristi sono Ciro Urselli e Mirko Saracino del Battaglini e Luca Sanzone del Tito Livio.





Cominciano i bronzi a 17, a 18, a 19, a 20 punti e finalmente a 21 punti arriva la prima medaglia di bronzo per Mirko Saracino. Peccato gli argenti partono da 22 punti, per un soffio Mirko non ce la fa.





Ma ovviamente bravissimo e poi essendo di quarto avrà un altro anno per migliorare, questo risultato, che è comunque molto lusinghiero. Passano tutti gli argenti, ma per Ciro Urselli, che già nello scorso anno, aveva preso una medaglia d’oro ci si aspetta un bis. Ori a 29 punti, a 30, a 31, a 32, a 34 e Ciro non c’è. Nervosismo nella compagine Tarantina: “può essere che Ciro non prenda neanche una medaglia?” Gli occhi di Ciro cercano per una rassicurazione insegnanti e compagni. Si arriva al terzo e quarto posto, al secondo e poi…..CIRO URSELLI, primo assoluto con 38 punti. Nessuno ha fatto un compito come lui. La compagine tarantina esulta, echeggia il grido : CIRO! CIRO!...... Tutti si precipitano verso di lui e verso i suoi insegnanti per le congratulazioni, gli abbracci. Ebbene sì, Ciro, in Matematica, è il miglior studente di Liceo di tutta l’Italia.





La prof.ssa Serafica, oltre a comunicarci la sua grande gioia per questo risultato davvero eccezionale (era dal 2008 che il primo posto non era uno di ragazzo del Sud e non era mai stato di Taranto), desidera ringraziare tutti quanti hanno contribuito ad esso, e cioè la Dirigente del Liceo Battaglini, dott.ssa Arzeni Patrizia, che ha sempre investito molte risorse in questo progetto, i colleghi referenti d’Istituto che si impegnano nel preparare i loro alunni e nella partecipazione a tutte le gare, i genitori dei ragazzi coinvolti, che devono comunque supportare i loro ragazzi e da ultimi, ma non per importanza, tutti i ragazzi della provincia di Taranto che hanno partecipato. Senza di loro tutto quanto non avrebbe senso e la prof.ssa sottolinea che in questi 20 anni, in cui è stata referente distrettuale per Taranto, sono stati loro a darle la forza di continuare impegnandosi sempre di più per cercare di offrire loro le opportunità che hanno i ragazzi del Nord.





Infatti, occorre sottolineare due cose. Prima di tutto che il progetto Olimpiadi non è solo una gara, ma è una preparazione per riuscire ad entrare nelle scuole di eccellenza per Matematica o per avere una strada spianata nell’affrontare tutti gli esami di facoltà scientifiche, con le capacità nel “problem solving” che vengono maturate grazie ad esso. Poi che le scuole del Sud, in generale investono molto meno di quelle del Nord, in questo progetto. Quest’anno solo un sesto delle medaglie è andato alle regioni del Sud. Ma i nostri ragazzi sono in gamba, basta dare loro i mezzi e le motivazioni giuste!





Quindi per finire la prof.ssa Serafica, invita tutte le scuole della provincia ad unirsi per dare ai nostri ragazzi queste opportunità. La Docente riconosce che questo progetto richiede un pesantissimo impegno da parte di tutti, ma sottolinea che, in passato, chi lo ha profuso è stato poi ampiamente ricompensato. Per questo ricorda che nel mese di giugno ci sarà la selezione per il senior, stage organizzato a Pisa dalla Commissione Olimpiadi per i migliori di tutta Italia e che nel mese di Luglio si terrà presso il Liceo Battaglini uno stage estivo, con livelli per tutti, a partire dal basic, giusto per i totali neofiti.





Per questo concludiamo con una famosa frase di Derek Bok, presidente emerito dell’Università di Harvard: “Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate l’ignoranza!!!” Le congratulazioni e gli auguri di tutti noi a, Ciro, Mirko e Luca e a tutta la compagine delle Olimpiadi.