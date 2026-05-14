BRT, in produzione 83 pensiline tecnologiche: a fine mese parte l’installazione

BARI - Nell’ambito dei lavori di realizzazione del Bus Rapid Transit, infrastruttura strategica per il potenziamento della mobilità pubblica urbana finanziata dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU, sono in fase avanzata di produzione le nuove pensiline tecnologiche che saranno installate lungo il tracciato delle quattro linee previste (Blu, Rossa, Verde e Lilla).

Le strutture, complessivamente 83, rappresentano uno degli elementi centrali del nuovo sistema di trasporto: 72 saranno dotate di copertura superiore, mentre 11 consisteranno in sedute tecnologiche informatizzate, complete di sistemi di videosorveglianza, diffusione sonora, accesso Wi-Fi e display informativi integrati per la comunicazione in tempo reale dei dati sul servizio.

Nei giorni scorsi tecnici e dirigenti della ripartizione IVOP del Comune hanno effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento Sud Montaggi di Modugno, azienda incaricata della produzione delle pensiline nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese Cobar–MerMec, aggiudicatario dell’appalto.

Secondo quanto riferito dall’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, il progetto sta procedendo secondo il cronoprogramma previsto, con i cantieri delle quattro linee ormai estesi su gran parte dei quartieri interessati e con oltre il 60% delle nuove pavimentazioni già realizzate sulle corsie dedicate al BRT. L’avvio della fase di installazione delle pensiline è previsto entro la fine del mese.

Le nuove fermate sono state progettate con un’impostazione architettonica unitaria: struttura in acciaio rivestita in alluminio bianco, linee continue che richiamano la sagoma di un autobus e un design pensato per integrarsi con il contesto urbano senza creare barriere visive. La scelta del colore neutro consente inoltre di valorizzare la segnaletica cromatica delle quattro linee.

Sono previste tre tipologie di pensiline: la versione standard da 9,45 metri per le fermate ordinarie, la versione doppia da 17,30 metri per i capolinea e una versione semplificata da 3,60 metri per le aree con vincoli strutturali o spazi ridotti.

Ogni fermata sarà dotata di sistemi di sicurezza e informazione avanzata, tra cui telecamere di sorveglianza, impianti audio per comunicazioni di servizio, pulsanti di emergenza collegati al centro operativo Amtab, access point Wi-Fi, monitor informativi e pannelli a messaggio variabile per aggiornamenti in tempo reale su orari e tempi di attesa.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: percorsi tattili per persone con disabilità visiva, mappe tattili, illuminazione a LED e soluzioni progettate per facilitare l’accesso ai mezzi BRT, con cordoli dedicati per l’accostamento dei bus elettrici.

Il progetto delle pensiline si inserisce così nel più ampio piano di trasformazione della mobilità urbana, che punta a un sistema di trasporto pubblico più efficiente, interconnesso e accessibile.