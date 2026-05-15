Ritratti Festival 2026 si presenta a Parigi: la musica pugliese conquista la scena internazionale

MONOPOLI - Il Ritratti Festival rafforza la propria proiezione internazionale e approda a Parigi per la presentazione ufficiale della XXII edizione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 19.00 presso la Maison de l’Italie.

Dopo l’esordio a Madrid lo scorso anno, il festival ideato e diretto dalla pianista Antonia Valente continua il suo percorso di internazionalizzazione, raccontando al pubblico europeo un progetto culturale nato a Monopoli e cresciuto negli anni come esempio di dialogo tra eccellenza artistica, territorio e innovazione sociale.

Nel corso della serata parigina verrà presentato il programma della stagione 2026, articolato in dieci concerti principali distribuiti tra luoghi simbolici della città pugliese come il Teatro Radar, il Sagrato della Basilica Cattedrale, il Chiostro di Palazzo San Martino e la Lama Sottile. L’edizione prenderà il via il 23 maggio con la prima nazionale “Di lume e di candela – tre modelle per Caravaggio” e proseguirà con eventi di rilievo tra cui il concerto per la Festa della Musica del 21 giugno.

Tra gli artisti attesi figurano nomi della scena internazionale come Benedetto Lupo, Giuseppe Mengoli, Giovanni Sollima, Anna Serova, Betty Garcés, il Quartetto Indaco e Tosca, che chiuderà il festival con una serata dedicata alla creatività femminile.

Accanto alla programmazione musicale, il festival conferma il proprio impegno nel welfare culturale con format diffusi come Ritratti à la carte, Breakfast with Bach, Ritratti sui tetti / Find Me, Ritratti Talk, Ritratti Exhibit e lo Spazio Kids.

L’iniziativa parigina rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del festival e nella promozione della Puglia come destinazione culturale, attraverso un linguaggio universale come la musica e una rete di collaborazioni istituzionali e artistiche sempre più ampia.