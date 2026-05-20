“Campioni in aula” alla LUM di Bari: Totti, Conti e Candela incontrano gli studenti tra sport, valori e futuro

BARI – Francesco Totti, Bruno Conti e Vincent Candela sono stati ospiti dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro” di Bari per l’evento, inserito nella rassegna LUM Talks.

L’incontro si è svolto nell’Aula Magna della Torre Aldo Rossi e ha visto i tre ex calciatori della Roma dialogare con gli studenti su temi legati a talento, sacrificio, leadership e crescita personale, mettendo in relazione il percorso sportivo con quello formativo e professionale.

L’evento è stato introdotto dal rettore Antonello Garzoni e moderato da Andrea Antonini, founder del Grand Slam Padel Show.