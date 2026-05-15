Carovigno ospita il 'Girone di Qualificazione Centro-Sud 2026' della Federazione Italiana Sbandieratori il 30 e 31 maggio



CAROVIGNO (BR) - Sarà Carovigno il cuore pulsante della tradizione e dello spettacolo degli sbandieratori italiani il prossimo 30 e 31 maggio 2026. La Federazione Italiana degli Antichi Giuochi e Sport della Bandiera (F.I.S.B.) ha infatti affidato all’associazione Ente Culturale ‘Nzegna, già Gruppo Folkloristico Sbandieratori Battitori ‘Nzegna di Carovigno, l’organizzazione della manifestazione federale "Girone di Qualificazione Centro-Sud 2026", valida per l’accesso al Campionato Nazionale della Federazione Italiana Sbandieratori. - Sarà Carovigno il cuore pulsante della tradizione e dello spettacolo degli sbandieratori italiani il prossimo 30 e 31 maggio 2026. La Federazione Italiana degli Antichi Giuochi e Sport della Bandiera (F.I.S.B.) ha infatti affidato all’associazione Ente Culturale ‘Nzegna, già Gruppo Folkloristico Sbandieratori Battitori ‘Nzegna di Carovigno, l’organizzazione della manifestazione federale "Girone di Qualificazione Centro-Sud 2026", valida per l’accesso al Campionato Nazionale della Federazione Italiana Sbandieratori.





L’evento, patrocinato dal Comune di Carovigno, vedrà la partecipazione di numerosi gruppi di sbandieratori provenienti dalle città dell’Italia centro-meridionale, pronti a sfidarsi attraverso spettacolari esercizi di abilità, sincronizzazione e tecnica. Le esibizioni si svolgeranno all’interno di uno spazio appositamente delimitato e saranno valutate da una giuria federale nominata per l’occasione.





Le gare si terranno principalmente in Piazza della Libertà, nel centro abitato di Carovigno, a circa cento metri dalla piazza principale del paese. Nell’area sarà inoltre predisposto uno spazio dedicato al riscaldamento degli atleti. In caso di maltempo, la manifestazione sarà trasferita presso il Palazzetto dello Sport di Carovigno, in via Polinisso.





Grande attesa anche per la giornata di domenica 31 maggio, quando si svolgerà il XVII Trofeo Federale "Cristian Casula", appuntamento molto sentito nel panorama federale degli sbandieratori italiani.





Per l’occasione, l’organizzazione curerà l’allestimento degli spazi pubblici con installazione di palchi, tribune e adeguati sistemi di illuminazione, garantendo così lo svolgimento delle competizioni in totale sicurezza e offrendo al pubblico uno spettacolo suggestivo e coinvolgente.





Il programma della manifestazione





Sabato 30 maggio 2026

Ore 20:00 – Raduno dei gruppi

Ore 20:30 – Inizio della gara "Girone di Qualificazione Centro-Sud 2026"

Ore 23:00 – Fine della gara





Domenica 31 maggio 2026

Ore 09:00 – Inizio delle gare "Girone di Qualificazione Centro-Sud 2026"

Ore 12:30 – Fine delle gare e premiazione

Ore 18:00 – Inizio della gara "XVII Trofeo Federale Cristian Casula"

Ore 21:00 – Fine della gara e premiazione





L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di promozione culturale e turistica per Carovigno, che per due giorni diventerà punto di riferimento nazionale per il mondo degli antichi giochi di bandiera, tra tradizione, folklore e spettacolo.